Суд Москвы решил выдворить обменянного с Украиной Петра Мельничука

Басманный суд Москвы постановил выдворить гражданина Молдавии Петра Мельничука, обменянного в 2019 году вместе с журналистом Кириллом Вышинским на осужденных в России за терроризм и шпионаж режиссера Олега Сенцова* и журналиста Романа Сущенко.