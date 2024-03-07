Суд Москвы решил выдворить обменянного с Украиной Петра Мельничука

Басманный суд Москвы постановил выдворить гражданина Молдавии Петра Мельничука, обменянного в 2019 году вместе с журналистом Кириллом Вышинским на осужденных в России за терроризм и шпионаж режиссера Олега Сенцова* и журналиста Романа Сущенко.
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