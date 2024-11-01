Турция и Сирия подают России сигналы о желании возобновить диалог — Лавров

Серьезные сигналы из Дамаска и Анкары об их желании возобновить диалог по нормализации турецко-сирийских отношений получает Россия, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров 1 ноября в интервью турецкому изданию Hurriyet.
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