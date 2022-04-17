Евгений Сатановский: Бессмысленный и беспощадный украинский агитпроп

Источник: Sputnik Просматриваешь украинский агитпроп на тему российской армии и проводимой ею спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины и диву даёшься Предстаёт въяве перед глазами какая-то орда нищих мародёров, мясников, насильников, садистов и убийц, во главе которой стоят абсолютные маньяки и психопаты, движимые звериной ненавистью и завистью к мирной, процветающей, демократической, донельзя богатой Украине, поражающей их своим уровнем жизни и самим её укладом, который им только дай разрушить — другой цели в жизни ни у кого из этих вурдалаков, орков и гоблинов нет.