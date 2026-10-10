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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фанаты «Краснодара» скандировали Соболеву «симулянт» после фола Тормены на нем – форвард «Зенита» в ответ размахивал руками. Брназильца удалили за грубость

Болельщики « Краснодара » скандировали оскорбление в адрес форварда « Зенита » Александра Соболева .

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