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Живая Кубань

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Депутат Госдумы от Кубани выразил восхищение сериалом «Слово пацана»

Депутат Госдумы от Кубани выразил восхищение сериалом «Слово пацана»

Депутат Госдумы от Кубани выразил восхищение сериалом «Слово пацана»Депутат ГД от Кубани и замглавы фракции «Справедливая России - За правду» Дмитрий Гусев в своем официальном телеграм-канале выразил восхищение сериалом «Слово пацана», все серии первого сезона которого стали доступны в Сети.

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