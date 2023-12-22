Депутат Госдумы от Кубани выразил восхищение сериалом «Слово пацана»Депутат ГД от Кубани и замглавы фракции «Справедливая России - За правду» Дмитрий Гусев в своем официальном телеграм-канале выразил восхищение сериалом «Слово пацана», все серии первого сезона которого стали доступны в Сети.
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