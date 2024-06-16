В Красногвардейском районе повысят безопасность на дорогах

Выявлено 7 предочагов аварийности В список потенциально опасных мест в Красногвардейском районе Петербурга вошли участки дорог на Индустриальном, 18, Свердловской набережной, 64, Заневском и Шаумяна, Индустриальном и Энтузиастов и Среднеохтинском, 3.