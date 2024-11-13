ФСБ сообщила о предотвращении теракта на электроподстанции в Нижнем Тагиле

ФСБ задержала гражданина России, который планировал теракт на электроподстанции в Нижнем Тагиле, обеспечивающей энергоснабжение одного из предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) региона и инфраструктуру объектов Свердловской железной дороги.
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