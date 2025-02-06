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Петербургский дневник

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В Петербурге на 360 миллионов рублей оштрафовали каршеринги и юридических лиц за нарушение правил парковки

В Петербурге на 360 миллионов рублей оштрафовали каршеринги и юридических лиц за нарушение правил парковки

В 2024 году В Петербурге за нарушение правил парковки на газонах, перед входами в здания и на площадках для контейнеров, каршеринги и другие юридические лица были оштрафованы на сумму свыше 360 миллионов рублей.

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