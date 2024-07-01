В Хабаровском районе сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело о незаконном культивировании каннабиса

Сотрудниками отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Хабаровскому району на одном из участков, принадлежащих 45-летнему жителю села Некрасовка, обнаружено и изъято более 2 тысяч 500 кустов конопли.
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