Автомобилист – Металлург Мг: прогноз на четвертый матч 9 апреля 2024, КХЛ, плей-офф, полуфинал

Рекомендуемые ставки: П1, Ф2 (0), ТБ 4,5 Счет в серии 1 – 2 (1 : 2, 4 : 2, 2 : 3 ОТ) Кто победит в матче? Угадывай результат! Никто не отрицал, что главным виновником поражения «Металлурга» во втором матче будет признан нападающий Максим Мухаметов, который за удар соперника в голову отправился отдыхать на пять минут.