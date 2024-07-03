Выбросы парниковых газов Google растут из-за ИИ

Достижение цели «нулевых выбросов» к 2030 году может быть под угрозой из-за растущих энергетических потребностей искусственного интеллекта (ИИ), признал Google в своем последнем экологическом отчете, сообщили 3 июля на платформе TechSpot.
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