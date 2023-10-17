Акопова о травме спины: «Это будет возвращаться постоянно, она со мной до конца жизни. Но я научилась с ней справляться»

Фигуристка пропустила часть сезона из-за травмы спины. — Как проходило твое восстановление? Какие есть прогнозы по травме: ее возможно вылечить или она будет с тобой всегда? — Это будет возвращаться постоянно, травма теперь со мной до конца жизни.