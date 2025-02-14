Младше нее на 21 год: Голливуд обсуждает новый роман Деми Мур

Весь Голливуд обсуждает новый роман Деми Мур. Правда, что 62-летняя звезда встречается с актером, который на 20 с лишним лет ее младше? Почему поклонники переживают за актрису, а некоторые даже боятся, что эти отношения загубят не только ее карьеру, но и жизнь? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».