Курганский «поющий бурят» из зоны СВО обратился к землякам. Видео

Курганский военнослужащий, который стал известным в интернете как «поющий бурят» после исполнения песни группы «Любэ», записал вместе с товарищами по оружию видеообращение к землякам, в котором поблагодарил курганцев за помощь фронту.
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