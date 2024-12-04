Продавцов углеводородов на мировом рынке могут ждать серьезные потрясения — но не сразу

Нефтяные компании — в панике. Китай может совершить революцию в нефтяной отрасли, которая крепко связана с политикой именно Китай, спрос на нефть в котором составляет 41% ежегодного роста потребления в Великобритании нефти, массово начал отказываться от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, переход на электромобили.
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