Продавцов углеводородов на мировом рынке могут ждать серьезные потрясения — но не сразу

﻿Нефтяные компании — в панике. Китай может совершить революцию в нефтяной отрасли, которая крепко связана с политикой именно Китай, спрос на нефть в котором составляет 41% ежегодного роста потребления в Великобритании нефти, массово начал отказываться от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, переход на электромобили.