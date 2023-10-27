Экономист Чирков: жесткие меры по регулированию цен приведут к дефициту товаров

РИАМО – 27 окт. Внесенный в Госдуму законопроект от ЛДПР, наделяющий правительство полномочиями определять цену непродовольственных товаров, призван ограничить инфляцию, но может привести к искусственному дефициту товаров, сообщил РИАМО доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков.