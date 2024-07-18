Аванесян вышла в четвертьфинал турнира по теннису в Будапеште

Российская теннисистка Элина Аванесян одержала победу над испанской спортсменкой Ребеккой Масаровой в матче второго круга грунтового турнира WTA Hungary Grand Prix в Будапеште (Венгрия), который продолжается.
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