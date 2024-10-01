В Хабаровском крае ограничат работу мигрантов

Комитет по труду и занятости населения Хабаровского края подготовил проект документа, согласно которому иностранные граждане не получат разрешение на управление общественным транспортом, в том числе такси, не смогут они и работать на предприятиях, оказывающих услуги электро-, газо- и водоснабжения, сообщил глава региона Дмитрий Демешин .