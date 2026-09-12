«Добрый» хан, или Парадокс Джанибека

Хан Джанибек в исполнении Иннокентия Дакаярова в фильме «Орда» Ход в литовской партии Джанибека В данном материале завершим разговор, начатый в статье «”Добрый” хан Джанибек: на пике могущества».
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