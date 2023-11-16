Натягивание совы гендерного равенства на глобус МКС привело к новым миллионным убыткам! Ас(т)ронавты Жасмин Могбели и Лорал О'Хара пытались ремонтировать солнечные батареи на МКС и утеряли большой баул с инструментами, который теперь весело крутится вокруг планеты новым искусственным спутником и отлично наблюдается в любительский бинокль.
Женщины на МКС - вот к чему это привело...
Комментарии
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Олег Орлов
Ну насчёт Путина, считаю что народ сам решит кого и сколько раз ему избирать, и думаю Путин достоин быть избранным... А вот пенсионная реформа, большой косяк для тех, кто даже её предложил.... И президента подставили и народ мотивации лишили...
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18 час.
Sergiy Che
Что бы народ мог за него голосовать, нужно было менять Конституцию и старенькая Терешкова не побоялась с этим выступить, отчего на неё и напало стадо либерды. Пенсионная реформа ВЕЩЬ ВЫНУЖДЕННАЯ (не только в РФ - во Франции, которая не пережила развал державности и экономики в 1991г. тож возраст пенсионный повысили)). Я лично помню как ещё в первый президентский срок Путина, уже всем постоянно по радио-тв-на присылаемых из пенсионного фонда рекламах писали - ГРАЖДАНЕ КРОМЕ ГОС. ПЕНСИИ ЗАБОТЬТЕСЬ О ДРУГИХ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЯХ - В ПЕНСИОННЫХ ФОНДАХ, В ПРОГРАММАХ ГОС. СОФИНАНСИРОВАНИЯ И ПР.!! Но всем же посрать!! 90% как всегда думало - "я и дальше буду получать зряплату в конверте, а в гос. пенсионный фонд отсылать фигу вместо процента а государство там что-нить придумает с моей пенсией..." Чудес не бывает - придумали что бы было хоть пособие совсем уж стареньким но теперь эти пофигисты недовольные... а во время булками шевелить никак не могли, не?...))
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17 час.
КузнецовВВ
русские астронавты - это сильно.
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13 час.
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