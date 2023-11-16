Женщины на МКС - вот к чему это привело...

Sergiy Che

Что бы народ мог за него голосовать, нужно было менять Конституцию и старенькая Терешкова не побоялась с этим выступить, отчего на неё и напало стадо либерды. Пенсионная реформа ВЕЩЬ ВЫНУЖДЕННАЯ (не только в РФ - во Франции, которая не пережила развал державности и экономики в 1991г. тож возраст пенсионный повысили)). Я лично помню как ещё в первый президентский срок Путина, уже всем постоянно по радио-тв-на присылаемых из пенсионного фонда рекламах писали - ГРАЖДАНЕ КРОМЕ ГОС. ПЕНСИИ ЗАБОТЬТЕСЬ О ДРУГИХ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЯХ - В ПЕНСИОННЫХ ФОНДАХ, В ПРОГРАММАХ ГОС. СОФИНАНСИРОВАНИЯ И ПР.!! Но всем же посрать!! 90% как всегда думало - "я и дальше буду получать зряплату в конверте, а в гос. пенсионный фонд отсылать фигу вместо процента а государство там что-нить придумает с моей пенсией..." Чудес не бывает - придумали что бы было хоть пособие совсем уж стареньким но теперь эти пофигисты недовольные... а во время булками шевелить никак не могли, не?...))