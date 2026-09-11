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Пронедра

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Нигерия оказалась среди 10 стран с самым большим уровнем сжигания газа

Нигерия оказалась среди 10 стран с самым большим уровнем сжигания газа

Нигерия столкнулась с парадоксом, становящимся все более дорогим для экономики страны. Государство располагает огромными запасами газа.

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