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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Директор «Оренбурга» о задаче в РПЛ: «Боремся за чемпионство, а там посмотрим, что будет. Любому спортсмену всегда надо максимум ставить» 

После 2 туров команда Давида Деограсии с 4 очками занимает в таблице 5-е место. — Как оцените старт команды в чемпионате? — Удовлетворительный результат.

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