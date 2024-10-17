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Fox News: Обама и Тейлор Свифт оказались популярнее Трампа и Харрис

Fox News: Обама и Тейлор Свифт оказались популярнее Трампа и Харрис

Бывший президент США Барак Обама пользуется наибольшей любовью у американцев, передает Fox News. По опросу телеканала, политик занял первое место в рейтинге по популярности с показателей +10% (55% респондентов высказались о политике позитивно, а 45% негативно).

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