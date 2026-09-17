БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Не просто политическая борьба». В Перми совершено вооруженное нападение на кандидата-коммуниста

«Не просто политическая борьба». В Перми совершено вооруженное нападение на кандидата-коммуниста

Ксения Айтакова, КПРФ: Я не знаю, какое место и в какой степени должно «подгореть», чтобы люди опустились до такого Андрей Захарченко Фото: Создано ИИ/Свободная Пресса В Перми совершено вооружённое нападение на кандидата в депутаты от КПРФ, руководителя регионального штаба наблюдения, координатора проекта «Красный контроль» в Пермском крае Бориса Коноплёва.

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Игорь Сипкин

такое или похожее сейчас везде. одна партия топит конкурентов. у нас в тольятти  такая травля на кандидата от кпрф- и однофамилец почти , и запрет и угроза штрафами от властей за банеры. засветилась всем знакомая партия, ведь их в нашей думе 99%