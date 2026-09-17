«Не просто политическая борьба». В Перми совершено вооруженное нападение на кандидата-коммуниста

Ксения Айтакова, КПРФ: Я не знаю, какое место и в какой степени должно «подгореть», чтобы люди опустились до такого Андрей Захарченко Фото: Создано ИИ/Свободная Пресса В Перми совершено вооружённое нападение на кандидата в депутаты от КПРФ, руководителя регионального штаба наблюдения, координатора проекта «Красный контроль» в Пермском крае Бориса Коноплёва.