Крутые лайфхаки для всех, у кого есть авто

Замерзшие зеркала, запотевшие окна, грязный салон — все это знакомо водителям не понаслышке. Эти проблемы можно решить и без дорогой автохимии, если обратиться к народным средствам и проявить немного смекалки.
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