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Кандидат на пост генсека ООН определила, каким должен быть глава организации

Кандидат на пост генсека ООН определила, каким должен быть глава организации

Кандидат на пост генерального секретаря ООН Кэролайн Родригес-Биркетт заявила, что глава организации должен оставаться нейтральным посредником.

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