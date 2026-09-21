Банк России выпустит монеты в честь мультфильма «Золотая антилопа»

Фото: cbr.ru Завтра, 22 сентября, Банк России введет в обращение три памятные монеты, посвященные советскому мультфильму «Золотая антилопа».
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