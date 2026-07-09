Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 532 подписчика

Трамп выразил сомнения в целесообразности сделки с Ираном, 9 июля США нанесли удары

Трамп выразил сомнения в целесообразности сделки с Ираном, 9 июля США нанесли удары

Президент США Трамп сообщил, что Иран предлагает сделку, но он сомневается в её надежности. 9 июля США нанесли удары по иранским ПВО и радарным системам в ответ на нападения на коммерческие суда в Ормузском проливе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии