Трамп выразил сомнения в целесообразности сделки с Ираном, 9 июля США нанесли удары

Президент США Трамп сообщил, что Иран предлагает сделку, но он сомневается в её надежности. 9 июля США нанесли удары по иранским ПВО и радарным системам в ответ на нападения на коммерческие суда в Ормузском проливе.
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