Инвалидов из Карелии отправили лечиться в убогий санаторий

Бесплатный отдых для людей с инвалидностью оказался настоящим испытанием Инвалид II группы Елена Иванова (фамилия изменена по просьбе героини статьи) вместе с 12-летней дочерью с 3 августа находятся на лечении в санаторно-оздоровительном комплексе «Руссия».