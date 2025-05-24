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Памфилова рассказала об опыте применения ДЭГ в регионах

Памфилова рассказала об опыте применения ДЭГ в регионах

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Опыт применения дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах уже имеют 37 регионов РФ, рассказала в интервью РИА Новости председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.

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