Памфилова рассказала об опыте применения ДЭГ в регионах

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Опыт применения дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах уже имеют 37 регионов РФ, рассказала в интервью РИА Новости председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.
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