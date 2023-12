Новый геймплейный трейлер ролевой игры Flintlock: The Siege of Dawn показали на PC Gaming Show: Most WantedA44 Games в сотрудничестве с издателем Kepler Interactive воспользовалась PC Gaming Show: Most Wanted, чтобы представить великолепный геймплейный трейлер своей ролевой игры Flintlock: The Siege of Dawn.