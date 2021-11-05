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Поздравление Министра обороны Республики Беларусь с Днём военной разведки

5 ноября в Вооруженных Силах Республики Беларусь отмечается День военной разведкиТоварищи солдаты, сержанты, прапорщики и офицеры! Дорогие ветераны военной разведки! 5 ноября в Вооруженных Силах Республики Беларусь отмечается День военной разведки.

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