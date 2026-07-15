За рулем
ГлавнаяНовостиТесты
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

За рулем

10 968 подписчиков

Haval H9 будут выпускать в РФ с дизельным мотором

Haval H9 будут выпускать в РФ с дизельным мотором

Скоро на российских дорогах появится обновленный , но уже не китайской, а калининградской сборки. Как стало известно, производство второго поколения рамного внедорожника начнется на мощностях завода «Автотор».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии