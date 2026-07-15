Haval H9 будут выпускать в РФ с дизельным мотором

Скоро на российских дорогах появится обновленный , но уже не китайской, а калининградской сборки. Как стало известно, производство второго поколения рамного внедорожника начнется на мощностях завода «Автотор».
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