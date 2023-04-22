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Экс-депутат Рады Кива назвал продолжающийся захват раскольниками православных храмов на Украине «пиром Сатаны»

Экс-депутат Рады Кива назвал продолжающийся захват раскольниками православных храмов на Украине «пиром Сатаны»

Бывший депутат Верховной Рады Илья Кива назвал продолжающийся захват раскольнической ПЦУ православных храмов на Украине «пиром Сатаны».

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