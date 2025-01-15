ЕС может запретить импорт российского алюминия и отказаться от СПГ

Евросоюз рассматривает возможность введения ограничений на импорт российского алюминия и постепенного отказа от поставок сжиженного природного газа из страны, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
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