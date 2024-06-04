«Будет сложно». Головин — о перспективах Сафонова в «ПСЖ»

Александр Головин высказался о грядущем переходе Матвея Сафонова в «ПСЖ». Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин высказался о скором переходе вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».
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