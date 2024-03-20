Мультичейновый агрегатор ликвидности 1inch интегрирует сеть Lumia для большей ликвидности и лучших цен

Блокчейн-платформа 1inch Network, мультичейновый агрегатор ликвидности, объявил о включении сети ликвидности Lumia в свой ряд агрегированных источников, действие, которое надеется увеличить ликвидность внутри платформы и обеспечить более выгодные условия для пользователей 1inch.
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