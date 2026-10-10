Визит главы ФБР в Москву добьёт хунту окончательно Константин Ольшанский На фото (слева направо): президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп.
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С проститутками всегда так поступают - пока молода и красива - используют на полную катушку во все дырки, а стала постарше - кидают, как исползованную тряпку, подростают новые молодые, но и их ждет та же участь.