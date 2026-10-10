БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 628 подписчиков

«Разочарование и ярость» — Киев шокирован телефонным разговором Трампа с Путиным

«Разочарование и ярость» — Киев шокирован телефонным разговором Трампа с Путиным

Визит главы ФБР в Москву добьёт хунту окончательно Константин Ольшанский На фото (слева направо): президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Игорь Вершинин
Игорь Вершинин

С проститутками всегда так поступают - пока молода и красива - используют на полную катушку во все дырки, а стала постарше - кидают, как исползованную тряпку, подростают новые молодые, но и их ждет та же участь.