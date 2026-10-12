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Царьград

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Пострадали мирные жители, в том числе подростки, более 100 БПЛА. Массированная атака ВСУ на Россию 12 октября

Пострадали мирные жители, в том числе подростки, более 100 БПЛА. Массированная атака ВСУ на Россию 12 октября

Украинские боевики продолжают "налёты" на регионы России. В рамках прошедшей ночи в небе над страной сбито более 100 дронов ВСУ.

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