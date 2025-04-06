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The Washington Post, США. "Вот вам и расплата". В США оценили провал обороны ВСУ в Сумской области

ВСУ в отчаянии отступают в курском приграничье, пишет WP. Худшие страхи Киева начинают сбываться: фронт разваливается на глазах, и Сумская область превращается в серую зону.

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