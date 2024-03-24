Трейлер аниме «Меха-Уде», за которое зрители проголосовали йеной. Премьера в октябреАниме «Меха-Уде», ставшее полноценным сериалом от TriF Studio («Боги-гиганты и замок ледяных цветов») благодаря краудфандингу, обзавелось новым трейлером и премьерным окном.
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