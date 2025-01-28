Прогноз погоды в Крыму на вторник.• Симферополь: +14°, малооблачно• Севастополь: +13°, малооблачно• Ялта: +9°, дождь• Алушта: +10°, дождь• Евпатория: +10°, дождь• Саки: +12°, малооблачно• Бахчисарай: +15°, малооблачно• Джанкой: +13°, малооблачно• Судак: +10°, дождь• Феодосия:.
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