Царукян про Исмагулова: «Он сильнее, чем некоторые бойцы из ТОП-5»

Арман Царукян после победы над Дамиром Исмагуловым оценил скилы казаха: «Сейчас я победил парня, который шел на серии из 19 побед и с рекордом 5-0 в UFC.

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