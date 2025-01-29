«Мы вступим в интересный период». В Турции посчитали, что слова Путина запустят на Западе обсуждение легитимности Зеленского

Турецкий политолог, бывший торгпред Турции в Москве Айдын Сезер посчитал, что слова российского президента Владимира Путина о нелегитимности украинского лидера Владимира Зеленского могут подтолкнуть страны Запада к началу дискуссии по вопросу о полномочиях последнего.
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