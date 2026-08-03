В Кирове перед судом предстанет основательница кредитного кооператива, обвиняемая в хищении более одного миллиарда рублей

«Следователем следственной части СУ УМВД России по Кировской области окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, которая обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 и частью 4 статьи 174.
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