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  • 1234
    Лепт отмазки Вова, а главное грамотно скидывая на Бастрыкина))) вот балаболы как могут отмазываться и на что способны...Путин: в телах по...
  • Сергей
    интересная история, мда.. и продолжение наверное будет..Путин: в телах по...
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    Сказочная идиотка...Путин: в телах по...

Экс-замначальника отдела МИФНС Петербурга будут судить за разглашение налоговой тайны

Сумма ущерба компании и руководителю составила более 7 млн рублей. Петроградский районный суд Петербурга получил материалы уголовного дела против бывшего замначальника отдела камеральных проверок МИФНС России по Петербургу и её супруга.

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