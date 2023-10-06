Экс-замначальника отдела МИФНС Петербурга будут судить за разглашение налоговой тайны

Сумма ущерба компании и руководителю составила более 7 млн рублей. Петроградский районный суд Петербурга получил материалы уголовного дела против бывшего замначальника отдела камеральных проверок МИФНС России по Петербургу и её супруга.
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