Михаил Шеремет, депутат Государственной думы России от Республики Крым, заявил, что за десять дней до теракта в подмосковном концерном зале "Крокус сити холл" глава киевского режима Владимир Зеленский угрожал россиянам.
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