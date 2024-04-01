Ростех создал уникальные диэлектрики для космической аппаратуры

Фото: «Росэлектроника» Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех освоил производство полимерных диэлектриков, которые применяются в электронных блоках для изоляции микросхем от воздействия внешних факторов.
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