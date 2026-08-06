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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Агент Парашкин о Кручинине: «Расторжение с «Торпедо» инициировал клуб. Нас проинформировали, что не видят Алексея в команде»

Агент Игорь Парашкин , представляющий интересы Алексея Кручинина , рассказал об уходе 35-летнего форварда из « Торпедо ».

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