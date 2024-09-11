Раскрыты новые детали дела о покушении на Симоньян и Собчак

Эксперты провели исследование записей голосов обвиняемых в покушении на главреда медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргариту Симоньян и телеведущую Ксению Собчак для установления их причастности к этому преступлению.
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